Руководство фитнес-клуба в Самаре «вспомнило» о долге только после громкого напоминания через СМИ

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Стыдно, когда видно - народная поговорка как нельзя лучше характеризует поведение некоторых должников. Предыстория: фитнес-клуб на Лесной, 33 накопил долг за холодную воду и канализацию около 300 тысяч рублей, а после отключения воды клятвенно обещал привести счета в порядок по чёткому графику. Поступил один платёж и... настала тишина. Никто из руководителей клуба на связь упорно не выходил, на звонки отвечал крайне редко, кормил ресурсное предприятиями «завтраками», изображал намерения к оплате, но сама оплата так и не поступала. Однако фитнес-центр продолжал работу. С коммунальным долгом на утро 8 ноября в 238 тысяч рублей.

В ресурсной компании приняли решение вторично отключить «Фитнес Самара» от воды до полного погашения задолженности. Об этом «РКС-Самара» подготовили и разослали релиз в 12.00 8.11.24 г. Новость быстро разлетелась по СМИ и пабликам. Только после этого представитель спортивного центра вышел на связь со спутанными речами, что платежи были ещё утром, вернее, после обеда или в конце дня… После чего обратился в СМИ с громкими комментариями о некорректных новостях, утверждая, что фитнес-центр строго придерживается графика оплаты.

Сегодня утром «РКС-Самара» дождались выписки из банка и карточки абонента, из которых следует: платежки на оплату 70 тыс. были подготовлены руководителем спортивного центра 8.11.2024, но переданы в банк только в воскресенье 10.11.24. До настоящего момента деньги на счёт РСО не поступили. В любом случае, это лишь текущие платежи за водоснабжение и водоотведение. В счёт графика погашения долгов поступила лишь одна оплата, как и было сказано в предыдущем сообщении «РКС-Самара». На утро 11.11.24 долг фитнес-центра по-прежнему 238 184,59 рублей. Из попытки оправдаться у руководителя абонента-должника ничего не вышло. Долг остался долгом. Всё подтверждено документами. Окончательное решение о дальнейшей поставке услуг будет приниматься 14 ноября на комитете по дебиторской задолженности.

"Никому не рекомендуем доводить ситуацию с задолженностью до подобной. Появился долг – приходите в «РКС-Самара», подумаем вместе, как его погасить. Но если абоненту пошли навстречу, предоставили рассрочку, абонент должен держать слово, не нарушать правил и договоренностей", - сообщают в организации.