Руководители Самарского филиала «Т Плюс» вручили дипломы выпускникам СамГТУ

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Представители руководства Самарского филиала «Т Плюс» поздравили выпускников Политеха с завершением обучения. Документы о высшем образовании получили 26 студентов теплоэнергетического факультета. Самарский государственный технический университет готовит ключевых специалистов для работы на предприятиях «Т Плюс». Ежегодно выпускники теплоэнергетического факультета трудоустраиваются на электростанции и предприятия тепловых сетей региона.

«Энергетика – достаточно консервативная отрасль, поэтому в нашей компании всегда рады видеть молодых специалистов. Уверены, что сегодняшние выпускники внесут вклад в развитие самарской энергетики и в целом энергетики страны», – подчеркнул заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

«Т Плюс» и Политех реализуют целый ряд профориентационных проектов («Школа молодого энергетика», «Энергия будущего», «Тест-драйв» и другие). Такое взаимодействие позволяет студентам получать практические навыки, необходимые для карьерного роста в энергетике.