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Россиян предупредили о новых штрафах для хозяев квартир

26 апреля 2021 10:11
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Россиян предупредили о новых штрафах для хозяев квартир

Заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская предупредила в беседе с агентством «Прайм» о новых штрафах для хозяев квартир за просрочку платежей за услуги ЖКХ и напомнила об отмене моратория на начисление пеней.

Кроме того, появились штрафы за выброс опасного для здоровья мусора вплоть до батареек и замену счетчиков не вовремя. Если срок действия счетчиков газа, воды и электричества подошел к концу, а если их не поменяли вовремя, также придется платить штраф. Это же касается выброса опасного для здоровья людей мусора.

Штрафы вводятся за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах. Теперь хулиганов будут штрафовать на сумму от 500 рублей, напомнила эксперт.

Ранее сообщалось, что россиян, купивших квартиры с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), могут обязать гасить ее. Таким образом, фактически покупателям достанутся долги прежних владельцев жилья. В ассоциации «ЖКХ и городская среда» предложили иную схему: новый владелец квартиры должен брать на себя всю задолженность. Для этого потребуется внести изменения в Жилищный кодекс, пишет Lenta.Ru.

Теги: жилье мусор штраф

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