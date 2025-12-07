Российское правительство утвердило новые правила начисления стоимости холодной воды для граждан, не установивших индивидуальные счетчики. Постановление начало действовать 6 декабря 2025 года.

Изменения коснутся собственников жилья, которые оплачивают ресурс по нормативу без документального подтверждения технической невозможности установки прибора учета. Под действие новых норм также попадают владельцы квартир с просроченной поверкой счетчиков.

Для этой категории граждан повышающий коэффициент увеличен с 1,5 до 3, что означает существенный рост сумм в квитанциях. Подобная практика применения тройного коэффициента была опробована в столице в течение двух лет и теперь внедряется на федеральном уровне.

Параллельно ужесточены условия перерасчета при выявлении несанкционированного подключения к коммунальным сетям. Возможность оспорить начисленную сумму сохраняется только при наличии явных арифметических ошибок или использовании неверной информации.

По данным «Парламентской газеты», целью нововведений является мотивация населения к установке приборов учета и переходу на оплату по фактическому потреблению. Власти рассчитывают, что новые правила повысят дисциплину потребителей и обеспечат более справедливое распределение коммунальных платежей, сообщает "Царьград".