Робот-диагност «Т Плюс» завершил обследование участка теплосети в Новокуйбышевске

53

Диагностический комплекс Самарского филиала ПАО «Т Плюс» выполнил обследование теплосети по ул. Миронова в Новокуйбышевске.

На участке магистрального трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 470 метров не было выявлено ни одного критического дефекта. В результате горожане смогли избежать неудобств, связанных с приостановкой автомобильного движения и проведением масштабных земляных работ в центре города.

Напомним, что в 2020 году «Т Плюс» приобрел для нужд Самарского региона телеуправляемый диагностический комплекс для обследования коммуникаций. Робот помещается внутрь трубопровода, выведенного из работы, и выполняет поиск скрытых дефектов методом переменного намагничивания. Данная технология внутритрубной диагностики, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. По итогам обследований слабые места на коммуникациях будут включены в график перекладок. Участок на ул. Миронова в Новокуйбышевске стал первым участком применения новой технологии.

«Важное преимущество данного метода диагностики заключается в том, что для оценки состояния подземных коммуникаций не требуется приостанавливать автомобильное движение, вскрывать тротуары и дорожное полотно. При этом мы получаем подробный отчет о состоянии металла и можем прогнозировать степень надежности данного участка теплосети в случае дальнейшего использования», - рассказал главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Отметим, что проверка трубопроводов роботом – дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционный способ проверки сетей повышенным давлением.