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Робот-диагност обследовал 13 участков тепловых сетей в Самарской области

20 июля 2023 13:50
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Робот-диагност обследовал 13 участков тепловых сетей в Самарской области

Робот-диагност ПАО «Т Плюс» проверил техническое состояние 13 участков тепловых сетей компании в Самарской области. В общей сложности в 2023 году энергетики планируют выполнить диагностику свыше 7 км подземных коммуникаций региона.

В частности, этим летом телеуправляемый комплекс обследовал 6 участков в областной столице. Наиболее протяженные объекты - на ул. Стара-Загора и пр. Кирова. В Новокуйбышевске аппарат проверил также 6 трасс, большая часть из которых проходит под автомобильными магистралями. Самым протяженным участком стала теплосеть под ул. Гагарина. Еще один выезд робот-диагност совершил в Сызрани.

Напомним, что диагностический комплекс определяет толщину стенок трубы методом переменного намагничивания по отечественной лицензии. Также робот дает возможность визуально обследовать трубопровод на предмет посторонних предметов и наличия сквозных повреждений. Данную технологию диагностики Самарский филиал «Т Плюс» использует с 2020 года.

Отметим, что метод переменного намагничивания не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания.

Теги: Т ПЛЮС

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