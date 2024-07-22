"РКС-Самара" заменили задвижку на водоводе под знаменитой дачей со слонами

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Специалисты «РКС-Самара» поработали на даче, но не простой, а знаменитой: заменили запорную арматуру на крупном водоводе, который проходит по территории дачи купца Константина Головкина (той самой, со слонами). Труба идёт как раз от насосно-фильтровальной станции и питает город водой.

Сейчас на даче идёт реконструкция, ведутся ремонтные и отделочные работы. Ресурсное предприятие тоже внесло свою лепту: в водопроводной камере на водоводе диаметром 1000 мм демонтировали старую задвижку и установили новый механизм с электроприводом. Это позволит управлять затвором со специального пульта, чтобы не было необходимости постоянно спускаться в камеру.

Для проведения работ водовод временно отключили, но все потребители были с водой, так как водоснабжение осуществлялось по резервной схеме.