«РКС-Самара»: в ночь с пятницы на субботу перекроют Волжский проспект между Осипенко и Полевой

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В ночь с пятницы на субботу перекроют Волжский проспект между Осипенко и Полевой.

В течение нескольких дней специалисты «РКС-Самара» построят канализационный колодец и восстановят асфальтовое покрытие.

На Волжском проспекте в районе дома № 43 разрушился канализационный колодец. Для его восстановления потребуется полное перекрытие проезжей части проспекта с 00:00 28 мая. Работы будут завершены утром 30 мая.

В течение этого времени специалисты «РКС-Самара» демонтируют старый кирпичный колодец и построят новый железобетонный, а подрядная организация восстановит асфальтовое покрытие.

Приносим извинения жителям города за доставленные неудобства и просим выбирать объездные пути заранее.

Фото: «РКС-Самара»