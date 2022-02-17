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«РКС-Самара»: в Самаре начала действовать программа «Удобства с улицы – в дом»

17 февраля 2022 16:13
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Удобства в дом получили первые участники программы.

В 2021 году в Самаре начала действовать программа «Удобства с улицы – в дом», разработанная в «РКС-Самара». Жителей частного сектора подключают к централизованной системе канализации и оформляют документы по упрощённой схеме. В прошлом году была проделана большая работа по информированию жителей, чьи дома до сих пор не имеют подключения к водоотведению. Началась выдача технических условий, первые земляные работы. 

В 2022 году введена в эксплуатацию канализация в Штурманском переулке и в частном секторе на ул. Советской Армии.  Уже построена уличная сеть протяжённостью 140 метров в переулке Боевом, летом текущего года еще пять домов получат доступ к удобствам. Всего в списке желающих на сегодня находится более 160 домовладений. Обращаем внимание, что подключение к сетям водоотведения сразу нескольких домов на одной улице серьезно сокращает затраты. 

Необходимо отметить, что две программы ресурсоснабжающего предприятия –  «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом» – поддержаны губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он поручил муниципалитету оказать содействие «РКС-Самара» в их реализации. 

 

Фото:  «РКС-Самара»

 

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