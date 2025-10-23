"РКС-Самара" в этом году установили более 200 защитных устройств в водопроводные и канализационные колодцы

190

210 специальных защитных устройств установили специалисты «РКС-Самара» в водопроводных и канализационных колодцах с начала 2025 года. Дополнительные меры безопасности принимаются, чтобы не допустить падение человека или животного в подземные инженерные коммуникации.

Эти приспособления – ярко-жёлтые пластины с креплениями – придумали и сделали сотрудники ресурсоснабжающего предприятия. Устройства устанавливаются внутри колодца и надёжно фиксируются. Прежде всего они размещаются в колодцах, расположенных вблизи детских образовательных и медицинских учреждений.

Всего за несколько лет сотрудники «РКС-Самара» установили более 700 защитных устройств.