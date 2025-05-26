«РКС-Самара» установили больше 600 защитных устройств в колодцах

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«РКС-Самара» устанавливают устройства для защиты в колодцах. Это дополнительная мера безопасности, чтобы предотвратить падение человека или животного в инженерный люк. Специальные ярко-жёлтые пластины с креплениями придумали и сделали на предприятии. Устройство устанавливается внутри колодца, надёжно фиксируется и по сути является щитом, который задержит человека или животного на поверхности и не даст ему провалиться внутрь люка.

В 2024 году такими пластинами оснастили 62 колодца, а всего с 2022 года - более 600. В первую очередь укрепляют колодцы на пешеходных зонах и дорогах.

На обслуживании «РКС-Самара» находится больше 70 тысяч водопроводных и канализационных люков. Сотрудники ресурсной компании регулярно и планово проверяют исправность и целостность колодцев, два раза в год, как того требует закон. Но к сожалению, крышка в любой момент может быть украдена злоумышленниками или сбита техникой. Защитные устройства помогают повысить безопасность инженерного объекта. В планах - помочь производителям организовать выпуск горловин сразу с защитным экраном в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»