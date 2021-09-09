«РКС-Самара» строит водопровод до до отдалённых посёлков Красноглинского района

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Ресурсоснабжающая организация ведёт строительство водовода в частном секторе Красноглинского района - через посёлки Озерки, Красный пахарь с конечной точкой в Горелом хуторе.

Масштабные работы стоимостью больше 180 млн рублей предусмотрены инвестиционной программой «РКС-Самара». Она формируется на основе технического задания городской администрации и утверждается Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.

До настоящего времени жители пользовались водой из скважин. В определённых случаях для эксплуатации скважин необходимо оформлять соответствующие лицензии. Вода из подземных источников имеет свои особенности, прежде всего, повышенную минерализацию, а бытовая техника, в которой используется такая вода, требует пристального внимания. Вода, которая придёт в поселки по новому водоводу, будет мягкой, из Волги, очищенной и подготовленной по всем правилам, соответствующей всем требованиям СанПиН.

Трубы из полиэтилена диаметром 315 и 400 мм прокладывают под проезжей частью по земле, находящейся в муниципальной собственности. Все ранее построенные и законным образом оформленные объекты учтены при проектировании. К сентябрю уже построено 4800 метров, это почти половина из запланированного объёма.

По окончании строительства благоустройство будет восстановлено, а жители посёлков могут в порядке, установленном действующим законодательством, подключиться к сетям городского водоснабжения. Те же, кто строит планы самовольного подключения и пользования водой «безвозмездно, то есть даром», могут свои планы перестраивать. Любое незаконное подключение, тем более к новым сетям, имеет плачевные последствия для самовольщиков: прежде всего, это штрафные санкции, которые иногда доходят до нескольких миллионов рублей.

Каждое правильное подключение с городским сетям водоснабжения/водоотведения начинается с заявления в ресурсоснабжающую организацию (ООО «Самарские коммунальные системы» ) на выдачу технических условий, передает пресс-служба «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»