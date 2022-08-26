«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с отключением жилых домов.
На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали работы на сетях водоснабжения с кратковременным отключением жилых домов:
Самара, ул. Стара-Загора, 139, здание насосной стации подкачки
Без ХВС: ул. Стара-Загора, 139, 141, 143, 145, 147, 149; ул. Ново-Вокзальная, 187, 191
30 августа с 09:30 до 11:10
Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.