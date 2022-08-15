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«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

15 августа 2022 09:57
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Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с отключением жилых домов. 

На этой неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали работы на сетях водоснабжения с кратковременным отключением жилых домов по двум адресам. 

ул. Стара-Загора, 70 А, здание НСП

Без полного отключения, с пониженным давлением ХВС: ул. Стара-Загора, 64, 66, 68, 70.

16 августа с 09:00 до 10:00

Пугачевский тракт, 43 А, здание НСП

Без ХВС:  Пугачевский тр., 19-53, 63, пер.Долотный, 22, 24, 24а, 26, 26а, ул. Хасановская, 2-39, пер.Ново-Молодежный, 12-37.

16 августа с 09:00 до 17:00

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 

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