«РКС-Самара»: спасли школу от тряпок и мочалок

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«РКС-Самара» получили вызов из школы №81 в центре города: срочно, нас топит, приезжайте! Специалисты цеха эксплуатации канализации прибыли на Самарскую, 190а и приступили к обследованию линии водоотведения и близлежащих колодцев. Мимо радостно пробегали отпущенные с занятий школьники.

Технологический отказ на канализационной линии, которая находится на балансе одного из областных ведомств, произошёл из-за мусора, который набился в трубе: сотрудники ресурсного предприятия промыли сеть и вытащили из колодцев кирпичи, тряпки и металлические щётки для посуды. Весь этот сомнительный хозяйственный набор напрочь заглушил канализацию и стоки не нашли другого выхода, кроме как в школьной трубе в подвале. Итог: сильный излив в школе и срыв уроков.

«РКС-Самара» снова и снова объясняют: засоры и изливы - это следствие нарушения правил эксплуатации канализации. Когда унитаз и раковина используются в качестве мусорной корзины, случаются вот такие аварии, как сегодня в школе. Чтобы такого не было, ни в коем случае нельзя смывать в канализацию твёрдые бытовые отходы, продукты, средства гигиены и стройматериалы.

А спасала школу дежурная бригада центральных канализационных сетей ЦЭК «РКС-Самара»: техник Максим Коросташ и слесари Дмитрий Воронкин и Алексей Игонин.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»