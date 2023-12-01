Я нашел ошибку
Главные новости:
Высокой награды он удостоен за труды во благо Светлой Православной Церкви.
Помощник начальника УФСИН СО награжден Серебряным крестом
По замыслу скульптора композиция должна отражать представление об учителе людей разных поколений.
В Самаре открыли скульптурную композицию «Первый учитель»
Задачи олимпиады посвящены правилам безопасного общения и совершения покупок в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама.
Школьники России 1-9 классов могут повысить свою цифровую грамотность на онлайн-олимпиаде
Анонсировано введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Анонсировано введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
На Куйбышевской железной дороге в новом расписании предусмотрено 98 пар поездов дальнего следования.
Новые маршруты и пригородные поезда появятся в графике движения КбшЖД
Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
С 1 по 3 декабря пройдет Всероссийская патриотическая акция «Казачий диктант-2023»
Будьте внимательны и осторожны!
2 декабря в Самарской области ожидается сильный снег, гололед, метель
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.58
-0.3
EUR 96.88
-0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

1 декабря 2023 16:36
116
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

7 декабря запланирована замена двух задвижек диаметром 300 мм ну ул. Осипенко. Для этого с 09:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресам: Осипенко, 14, 20, 24; ул.Ново-Садовая, 22,24. Адрес установки бойлера: ул. Осипенко, 20

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За чей счёт правонарушения?
30 ноября 2023, 14:59
«РКС-Самара»: компаниями-должниками заинтересовались прокуратура и государственная жилищная инспекция
За чей счёт правонарушения? ЖКХ
429
«РКС-Самара» обслуживают более 3 000 км городских сетей водоснабжения и канализации
29 ноября 2023, 11:32
«РКС-Самара» обслуживают более 3 000 км городских сетей водоснабжения и канализации
Ежегодно, в конце осени - начале зимы на сетях  водоснабжения и водоотведения фиксируется увеличение числа технологических сбоев. ЖКХ
372
Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей  «РКС-Самара» разобрались в сложившейся ситуации.
28 ноября 2023, 15:17
«РКС-Самара»: в ноябре специалисты уже четыре раза выезжали на устранение засоров по улице Республиканской, 69
Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей  «РКС-Самара» разобрались в сложившейся ситуации. ЖКХ
602

В центре внимания
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
193
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
179
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
517
30 ноября 2023  21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
850
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
30 ноября 2023  19:29
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
398
Весь список