«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

7 декабря запланирована замена двух задвижек диаметром 300 мм ну ул. Осипенко. Для этого с 09:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресам: Осипенко, 14, 20, 24; ул.Ново-Садовая, 22,24. Адрес установки бойлера: ул. Осипенко, 20

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.