«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

19 июля для установки узла учёта воды на водопроводную линию диаметром 100 мм на ул.Тюменской холодную воду нужно будет отключить с 11:00 до 17:00 по адресам: ул. Лысвенская, 18, 30, 31, 33, 35, 45, 47, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71; ул. Томская, 9-26; ул. Тюменская, 3-20; ул. Барабинская, 3-19; ул. Уральская, 191, 187, 199, 201, 203.

20 июля планируется замена задвижек разного диаметра на ул. Стара-Загоры. С 10:00 до 23:00 может быть отключено ХВС по ул. Стара Загора, 239, 241, 247, 249, 251, 253, 255.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.