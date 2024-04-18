«РКС-Самара» рекомендуют «вымести» все долги со своих квитанций до отключения услуг

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Уборка после зимы идёт по всему городу: на улицах, в домах, квартирах, на дачах и садовых участках. Преображения вдохновляют и дают новую энергию. Поэтому нужно наводить чистоту везде, в том числе, в платежах. «РКС-Самара» рекомендуют «вымести» все долги со своих квитанций, чтобы спокойно заниматься весенне-летними делами.

Кому и сколько «выметать», ресурсное предприятие напомнит на этой неделе. Больше 45 тысяч абонентов получат уведомления о том, что необходимо внести платёж. Звонки поступят владельцам лицевых счетов с суммой долга больше 7000 рублей.

Вносите пункт «оплатить холодную воду и канализацию» в свой список дел, выметайте мусор, грязь и долги - и наслаждайтесь чистотой дома и в квитанциях.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»