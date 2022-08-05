«РКС-Самара» проводят проверку особой группы абонентов

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«РКС-Самара» контролирует абонентов на постоянной основе, в рабочем порядке. Но периодически проводятся специальные углублённые проверки для выявления нарушений, которые незаметны при обычном осмотре. Этим летом так будут проверены все автомойки, бани и сауны – абоненты с потенциально высоким уровнем потребления.

К 1 августа было проверено 109 объектов из 219 запланированных. Необходимо отметить, что за время работы РКС в Самаре дисциплина и ответственность абонентов серьезно повысилась. Если в начале работы «РКС-Самара» во время проверок 2013-2015 годов выявлялись сотни нарушений на миллионы рублей, то сегодня было обнаружено 4 самовольных врезки и 1 срыв пломбы на обводной водопроводной линии. По действующему законодательству абонентам-нарушителям выставлены суммы, весьма превышающие обычную ежемесячную плату, 3 отключены от услуг.

«РКС-Самара» благодарит всех ответственных, дисциплинированных абонентов и еще раз напоминает, что обо всех возникающих проблемах в системе водоснабжения и водоотведения необходимо в первую очередь ставить в известность ресурсоснабжающую компанию. Это позволит избежать многих непредвиденных неприятностей.