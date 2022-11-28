«РКС-Самара» проводит акцию «В Новый год – без долгов»

142

Хорошо иметь полезные привычки. Например, ежемесячно своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Таких абонентов с каждым годом становится больше. Именно благодаря им в дома жителей города подаётся чистая питьевая вода, отводятся и очищаются стоки.

У «РКС-Самара» есть своя хорошая привычка – благодарить таких абонентов. Ежегодно, в канун новогодних праздников ресурсоснабжающая организация проводит акцию «В Новый год – без долгов». Каждый участник акции может рассчитывать на небольшой приятный подарок.

Для участия в акции надо не иметь долгов, или оплатить их до 28 декабря, и оплатить авансом декабрьскую квитанцию, равную начислениям ноября. Получить подарок можно во всех центрах обслуживания (ЦОК) «РКС-Самара» с 1 по 28 декабря, предъявив квитанции об оплате. Те, кто не пришёл за подарком, могут получить 100 рублей скидки на январский платёж. Для этого надо до 28 декабря или обратиться в ЦОК, или направить письмо по адресу action@samcomsys.ru с приложенными квитанциями.

Акция также проводится для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК.

Привычка планировать бюджет – очень полезная. Планируя бюджет декабря, не забудьте о новогодней акции «РКС-Самара». Привычка участвовать в акции и правильная, и полезная, и приятная!

Фото: «РКС-Самара»