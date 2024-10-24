«РКС-Самара» проходят один из самых сложных и интересных этапов строительства новых водоводов.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сливочное масло в Самарской области за неделю подорожало на 2%
Сливочное масло в Самарской области за неделю подорожало на 2%
в Самарской области доля нелегального оборота табака в этом году выросла до 14,6%
В Самарской области доля нелегального оборота табака в этом году выросла до 14,6%
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника
В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника
26 октября 2024 года в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Четверо пострадали в ДТП в Нефтегорском районе
Четверо пострадали в ДТП в Нефтегорском районе
61% россиян почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осеннего бизнес-сезона
61% россиян почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осеннего бизнес-сезона
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.64
0.05
EUR 104.38
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре открывается галерея народных ремесел
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» проходят один из самых сложных и интересных этапов строительства новых водоводов

24 октября 2024 12:11
129
«РКС-Самара» проходят один из самых сложных и интересных этапов строительства новых водоводов.

Проект строительства водоводов в Куйбышевский район, который ещё совсем недавно казался нереальным, в разгаре: уже виден финиш, «РКС-Самара» выполнили огромный объём масштабных и уникальных работ. Благодаря концессионному соглашению при поддержке правительства Самарской области и городской администрации ресурсная компания обеспечит крупный район мягкой волжской водой. Специалисты протянули сразу две водопроводные линии диаметром 1000 мм от Привокзальной отопительной котельной в сторону Южного шоссе к насосно-фильтровальной станции. Из запланированных 12000 м проложено уже больше 10,5 тысяч, почти 1000 метров протянули под дном реки Самары - это сложные и уникальные работы, которые уже выполнены.

Сейчас «РКС-Самара» проходят ещё один интересный и сложный этап. Специалисты готовятся заводить трубы под железную дорогу, как это предусмотрено проектом. Под путями рядом с рекой Самарой методом горизонтального направленного бурения сделали два тоннеля длиной по 90 метров и проложили футляры диаметром 1400 мм - в них и заведут новые водоводы. Там же на берегу новые участки присоединят к тем, которые вывели по дну реки с другого берега - от насосно-фильтровальной станции на Южном шоссе. Рельсы на железной дороге укрепили страховочными пакетами.

В это же время на насосно-фильтровальной станции строятся водопроводные камеры, в которых новые водоводы будут присоединять к системе. Скоро мягкая волжская вода придёт в дома 115 тысяч жителей Куйбышевского района и микрорайона Южный город. Проект стоимостью 2,5 млрд рублей финансируется из федерального, областного, городского бюджетов и бюджета предприятия «РКС-Самара» по инвестиционной программе.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лекцию по истории водоснабжения и водоотведения города..
23 октября 2024, 15:45
"РКС-Самара" провели образовательную лекцию для студентов "На дне"
Лекцию по истории водоснабжения и водоотведения города.. ЖКХ
409
"РКС-Самара" оборудовали учебный класс для обучения и повышения безопасности на производстве
22 октября 2024, 11:52
"РКС-Самара" оборудовали учебный класс для обучения и повышения безопасности на производстве
Ещё один многофункциональный учебный класс «РКС-Самара» поборется за звание лучшего. ЖКХ
492
Шланг, улица, колонка, штраф - ресурсная организация рассказывает новую историю на старый лад.
21 октября 2024, 16:57
«РКС-Самара»: семизначный штраф начислен жителю Железнодорожного района за незаконное подключение к сетям ХВС
Шланг, улица, колонка, штраф - ресурсная организация рассказывает новую историю на старый лад. ЖКХ
869

В центре внимания
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
54
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
131
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
23 октября 2024  12:40
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
1193
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
23 октября 2024  10:51
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
410
22 октября 2024  18:38
10 млрд рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды
555
Весь список