«РКС-Самара» проходят один из самых сложных и интересных этапов строительства новых водоводов.

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Проект строительства водоводов в Куйбышевский район, который ещё совсем недавно казался нереальным, в разгаре: уже виден финиш, «РКС-Самара» выполнили огромный объём масштабных и уникальных работ. Благодаря концессионному соглашению при поддержке правительства Самарской области и городской администрации ресурсная компания обеспечит крупный район мягкой волжской водой. Специалисты протянули сразу две водопроводные линии диаметром 1000 мм от Привокзальной отопительной котельной в сторону Южного шоссе к насосно-фильтровальной станции. Из запланированных 12000 м проложено уже больше 10,5 тысяч, почти 1000 метров протянули под дном реки Самары - это сложные и уникальные работы, которые уже выполнены.

Сейчас «РКС-Самара» проходят ещё один интересный и сложный этап. Специалисты готовятся заводить трубы под железную дорогу, как это предусмотрено проектом. Под путями рядом с рекой Самарой методом горизонтального направленного бурения сделали два тоннеля длиной по 90 метров и проложили футляры диаметром 1400 мм - в них и заведут новые водоводы. Там же на берегу новые участки присоединят к тем, которые вывели по дну реки с другого берега - от насосно-фильтровальной станции на Южном шоссе. Рельсы на железной дороге укрепили страховочными пакетами.

В это же время на насосно-фильтровальной станции строятся водопроводные камеры, в которых новые водоводы будут присоединять к системе. Скоро мягкая волжская вода придёт в дома 115 тысяч жителей Куйбышевского района и микрорайона Южный город. Проект стоимостью 2,5 млрд рублей финансируется из федерального, областного, городского бюджетов и бюджета предприятия «РКС-Самара» по инвестиционной программе.