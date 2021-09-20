«РКС-Самара»: проект реконструкции ГОКС соответствует наилучшим доступным технологиям

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В Самаре идёт одна из самых масштабных в истории отрасли реконструкция Городских очистных канализационных сооружений. Мероприятия осуществляются в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Проект «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара производительностью 640,0 тыс. м3/сут» состоит из трёх этапов строительства и реконструкции объекта:

1. Реконструкция сооружений очистки сточных вод со строительством зданий решеток и песковых бункеров

2. Реконструкция сооружений биологической очистки

3. Реконструкция сооружений доочистки

На ГОКС города Самары будет построен комплекс механических решеток и песковых бункеров, что позволит очищать стоки от мусора, который не должен, но попадает в канализацию. Сейчас это очень осложняет работу сотрудникам: приходится руками очищать насосы и другое оборудование от масок, средств гигиены, нетканых салфеток. С вводом в работу автоматических механических решеток, основной мусор будет задерживаться, а песок, поступающий со стоками, оставаться в песковых бункерах, промываться и повторно использоваться в целях благоустройства.

При поступлении стоков на ГОКС будет очищаться не только вода, но и воздух. Приемные камеры и каналы будут изолированы, оснащены приточной вентиляцией. Воздух будет очищаться и обеззараживаться и только потом попадать в атмосферу. Это оборудование официально относится к наилучшим доступным технологиям, внедряемым в Российской Федерации. За реализацией проекта уже сейчас следят коллеги из других городов. Для многих это мечта, для Самары – реальность. Также уникальными признаны технические и технологические решения по этапам биологической очистки.

В сентябре 2021 года в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы по оценке проектируемых и строящихся систем водоснабжения и водоотведения на соответствие показателям наилучших доступных технологий. Проект реконструкции ГОКС города Самары представляли директор ООО «Гипрокоммунводоканал» Максим Рочев и директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова.

Фото: «РКС-Самара»