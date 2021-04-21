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Все многоквартирные дома, имеющие техническую возможность, должны быть оборудованы общедомовыми приборами учёта холодного водоснабжения и других ресурсов. 
«РКС-Самара» приступили к установке общедомовых приборов учёта холодного водоснабжения
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«РКС-Самара» приступили к установке общедомовых приборов учёта холодного водоснабжения

21 апреля 2021 14:07
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Все многоквартирные дома, имеющие техническую возможность, должны быть оборудованы общедомовыми приборами учёта холодного водоснабжения и других ресурсов. 

Расчет с ресурсоснабжающими компаниями через приборы учёта – это общемировая практика. Согласно федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» все многоквартирные дома, имеющие такую техническую возможность, должны быть оборудованы общедомовыми приборами учёта холодного водоснабжения и других ресурсов. 

Такой порядок ведет к прозрачности во взаимоотношениях с поставщиками услуг. Это дисциплинирует и абонентов, и компании, заставляет обе стороны снижать свои расходы, разумно экономить, бережно относиться к ресурсам. 

В Самаре более трети многоквартирных домов (3 312 МКД) уже оснащены общедомовыми приборами учёта холодного водоснабжения. В трети домов (около 3 000 МКД) нет технической возможности установки ОДПУ. И ещё в одной трети самарских МКД (более 3 000 домов) приборы холодного водоснабжения будут установлены в течение нескольких лет. 

«РКС-Самара» письменно оповещает управляющие компании через официальные каналы связи о том, что работы будут выполнены в 2021 году (те дома, которые попали в план 2021 года). На 2022 год план будет готов ближе к концу 2021 года, и все УК будут проинформированы о планируемых мероприятиях. 

В законе указаны способы компенсации затрат РСО: либо через договор с управляющей компанией, либо выставление счетов жителям от ресурсоснабжающей организации. Любое выставление счетов будет возможно только после проведения работ по установке ПУ. 

 

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