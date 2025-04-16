«РКС-Самара» приступает к благоустройству на местах зимних работ

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«РКС-Самара» по постановлению городской администрации начинает благоустройство по постоянной схеме на местах зимних ремонтов. В первую очередь работы пройдут на Московском шоссе, улицах Ново-Садовой, Солнечной, Гагарина и на других крупных дорогах. Завершить их планируется до 30 апреля включительно.

Работа на сетях водоснабжения и водоотведения ведётся круглый год. Все зимние вскрытия находятся на постоянном контроле «РКС-Самара». В холодный период – ежегодно с 1 ноября по 15 апреля – земляные работы по благоустройству проводятся по временной схеме, так как при низких температурах невозможно выполнять технологическую проливку и утрамбовку грунта. Также новый грунт может просесть, если не дождаться полного оттаивания почвы.

На остальных участках – внутриквартальных проездах, грунтовых дорогах и газонах – благоустройство будет восстановлено до 1 июня 2025 года.