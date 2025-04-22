«РКС-Самара» представили на Всероссийской конференции инновационный опыт реконструкции очистных сооружений

190

«РКС-Самара» поучаствовали во Всероссийской конференции «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре». Научное мероприятие прошло в Академии строительства и архитектуры Самарского политеха, где «РКС-Самара» являются научно-образовательным центром по работе с профильными специалистами.

В конференции приняли участие больше 40 человек из разных городов России и ближнего зарубежья. Основной темой в секции «Водоснабжение и водоотведение» стали инновации и исследования в сфере очистки сточных вод. С докладами выступили: главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков, ведущий инженер Управления главного технолога Ольга Нестеренко и инженер ГОКС Евгений Теплых. Они поделились опытом эксплуатации отстойников-фильтров на Городских очистных канализационных сооружениях в период реконструкции и пуско-наладочных работ.

Конференция «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре» проходит ежегодно. По итогам встречи планируется выпустить электронный сборник статей, разместить материалы в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru) и включить их в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), сообщили организаторы конференции. Сотрудники «РКС-Самара» регулярно принимают участие в научных мероприятиях, это помогает улучшать производственный процесс и взаимодействие со специалистами - действующими и будущими.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»