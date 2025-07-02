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«РКС-Самара» познакомили жителей города с вакансиями предприятия

2 июля 2025 15:59
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В настоящее время открыты вакансии инженеров, слесарей аварийно-восстановительных работ и слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, машинистов экскаваторов, электромонтёров и по другим специальностям.

«РКС-Самара» и Центр занятости населения Самарской области для жителей, ищущих работу, организовали экскурсию на предприятие, познакомили с работой подразделений и актуальными вакансиями.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков рассказал о водоснабжении и водоотведении, о том, какие усилия прикладывают специалисты, чтобы в каждом доме города-миллионника была вода, а также познакомил гостей с мерами социальной поддержки.

Затем участники встречи поехали на экскурсию на насосно-фильтровальную станцию №1, которая снабжает питьевой водой более половины города. Начальник НФС-1 Вячеслав Ерчев познакомил всех с процессом водозабора, подъёма и очистки воды из Волги, рассказал о том, какие работы ведутся на станции. Гости пообщались с сотрудниками, узнали из первых уст об условиях труда на предприятии.

Работа на ресурсоснабжающем предприятии – ответственная и важная. От неё зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги.

В настоящее время открыты вакансии инженеров, слесарей аварийно-восстановительных работ и слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, машинистов экскаваторов, электромонтёров и по другим специальностям. Подробности можно узнать на сайте https://samcomsys.ru/vacancy, по телефону 8 (846) 334-76-70 или по е-mail hr@samcomsys.ru.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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