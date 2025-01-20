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"РКС-Самара" поясняют абонентам изменения с пени

20 января 2025 12:10
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"РКС-Самара" поясняют абонентам изменения с пени

До конца 2024 года действовало распоряжение, по которому размер пени был ограничен. Эту льготу на 2025 год Правительство РФ продлевать не стало, теперь ставка пени привязана к ключевой ставке Центробанка и сегодня составляет 21%. Это серьёзно усложняет жизнь недисциплинированным абонентам, которые потребляли услуги ЖКХ, а оплачивать их не торопились, используя средства на другие нужды, фактически кредитовали другую деятельность за счёт предприятий ЖКУ.

Теперь процент за просрочку серьёзно подрос и использовать такое «льготное кредитование» больше не получится, станет невыгодно. 

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, абонентам настоятельно рекомендуется внимательно, своевременно и в полном объёме оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения. ЖКХ обеспечивает первоочередные потребности человека и оплачивать его работу необходимо в первую очередь. 

Теги: РКС-Самара

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