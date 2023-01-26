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«Зловонные» реки из-за пустой бутыли.
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«РКС-Самара»: пластиковая тара в колодце стала причиной излива стоков на ул. Ново-Садовой

26 января 2023 16:48
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«Зловонные» реки из-за пустой бутыли.

«Зловонные реки с отменным запахом»  - так назвали самарцы канализационные стоки, которые заполнили дублёр на Ново-Садовой около 295 дома, а затем и все соцсети. Пока пользователи возмущались аварийной ситуацией, специалисты «РКС-Самара» прочищали засор на сетях.

Работы заняли два часа. Из колодца, расположенного на выпуске из 295 дома, бригада достала комок тряпок, салфеток и... пустую пятилитровую бутылку. Именно она спровоцировала пробку, из-за которой стоки многоквартирного дома застряли в трубе, поднялись по колодцу и потекли по улице. Впрочем, бутылка - лишь жертва ситуации. Настоящие виновники аварии - те, кто смывает в унитаз и раковины, бросает в колодцы мусор, не заботясь о других людях и всеобщем комфорте.

«Зловонные реки» явления не природные и не появляются сами по себе: это дело рук тех, кто грубо нарушает правила пользования канализацией. «РКС-Самара» напоминает: любые твёрдые бытовые отходы, спущенные в систему водоотведения, превратятся в трубе в пробку, которая лишит людей и водоотведения, и водоснабжения, и создаст неприятности на улицах города.

Унитаз, раковина и колодцы - НЕ МУСОРНАЯ КОРЗИНА!

 

Фото:  «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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