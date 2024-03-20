«РКС-Самара» отличились: попали в Книгу рекордов России

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Работа по стимулированию рационализаторской работы в «РКС-Самара» ведётся давно. На предприятии считается, что если сотрудник думает о качественном выполнении обязанностей, о результатах работы всего предприятия, то, как минимум, одно предложение об улучшении за год он должен подготовить. Нельзя просто ходить на работу. В 2023 году было подано 2222 инициативных заявки на рацпредложения. «От каждого сотрудника – по рацпредложению» под таким девизом работали последние несколько лет на предприятии и доработались до рекорда России.

Сегодня, 20 марта 2024 года в 15.00 по местному времени официально установлен рекорд: «Наибольшее количество одобренных рационализаторских предложений на одном предприятии за 1 год в России». Рекордсмен: ООО «Самарские коммунальные системы»

Соответствующий сертификат главному управляющему директору «РКС-Самара» Владимиру Бирюкову вручил главный редактор Книги рекордов России, президент Клуба мировых рекордов Станислав Коненко: «Самарские коммунальные системы, я от вас в шоке и в восторге. За 12 лет существования Книги рекордов мы подобный рекорд фиксируем впервые. Мы представить не могли, что сегодня в России существуют компании, где столько внимания уделяется улучшениям! Я поздравляю вас с установлением рекорда!»

Мы это сделали. Кто сможет больше?

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»