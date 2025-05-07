«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

12 мая планируем врезку в водовод диаметром 400 мм на ул. Дзержинской. Для этого с 09:00 до 22:00 будет отключено ХВС по адресам:

ул. Дзержинского, 33, 46, 46Ак2, 46А, 46к1, 46Д, 46Е, 48, 48А;

ул. Партизанская, 33А, 33В, 33Б, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 116, 116А;

ул. Борская, 107-129Б;

ул. Спасская, 104-126;

ул. Малоярославская, 90;

ул. Верхне-Карьерная, 3А, 6, 6Б;

ул. Карьерная, 5к1.

Адреса установки бойлера: ул. Партизанская, 100, ул. Карьерная, 5к1.

На 14 мая запланирована замена задвижки диаметром 200 мм и пожарного гидранта на ул. И. Булкина. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 16:00 в домах по адресам: ул. И.Булкина, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85.

Адрес установки бойлера: ул. И.Булкина, 80а.

16 мая будет заменён пожарный гидрант на ул. Бобруйской. В связи с этим с 10:00 до 15:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Бобруйская - ч/с: 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 76.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

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