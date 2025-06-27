«РКС-Самара»: о плановых ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

28 июня в связи с заменой пожарных гидрантов холодная вода будет отключена по адресам:

с 08:00 до 17:00 - ул. Советская, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42;

с 09:00 до 17:00 - ул. Молодогвардейская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 29, 33, 35; ул. Венцека, 59, 61 (адм. здание); ул. Строителей, 33; ул. Республиканская, 67, 69; ул. Самарская, 8, 10, 12, 24, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19; ул. Садовая, 6; ул. М. Горького, 77, 79, 79 Б, 81, 83, 85, 87, 89, 97, 82;

с 10:00 до 17:00 - ул. Каменогорская, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27 – частный сектор; ул. Промышленности, 141. Адрес установки бойлера: ул. Каменогорская, 13.

Также в связи с заменой пожарных гидрантов 29 июня будет отсутствовать ХВС по адресам:

с 09:00 до 17:00 – частный сектор ул. Чановская, ул. Манежная, ул. Доменная, ул. Горская, пер. Речной от ул. Полесская до ул. Чановская;

с 10:00 до 12:00 - пр. К.Маркса, 360 А.

1 июля проведём работы по демонтажу и монтажу вводной задвижки диаметром 200 мм и установке СУР-97 на НСП №140. На период с 09:00 до 12:25 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Советской Армии, 17, 23; пер. Карякина, 1, 1А, 2; Брусчатый пер., 14; ул. 9 Мая, 14.

3 июля планируем заменить задвижки диаметром 300 мм на ст. Безымянка. Для этого холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 21:00 по адресам: ст. Безымянка, 1, 2, 3, 5, 8, 9.

Адрес установки бойлера: ст. Безымянка, 1.