"РКС-Самара" напоминают, что пора передавать показания ИПУ, чтобы не росли начисления

100

По действующему законодательству, если абонент, у которого установлен прибор учёта воды, не подаёт показания, то первые три месяца ему начисляется плата за потребление, исходя из средних показателей, а потом – по нормативу, с повышающим коэффициентом. А это значительно выше действительно потреблённой воды. Обратите внимание, что правило относится и к тем помещениям, где никто не проживает: начисления идут, долг копится, будут взыскания в принудительном порядке.

Проверьте и передайте показания приборов учёта в мае и далее – ежемесячно. Если вы давно не передавали показания, то необходимо приложить фото приборов, на которых виден номер и последние показания. Если же абонент решил не использовать прибор учёта, демонтировал его, об этом необходимо уведомить «РКС-Самара», это одна из обязанностей абонента.

Уважаемые абоненты «РКС-Самара»! Сейчас открыт период приёма/передачи показаний прибора учёта. Отнеситесь к этому ответственно.

Передавать показания необходимо ежемесячно, любым из следующих способов:

- на сайте samcomsys.ru через Личный кабинет или без регистрации с 7 по 23 число;

- с помощью робота по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число;

- при оплате через оператора на Почте России с 7 по 15 число каждого месяца;

- при оплате через приложение АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- через Telegram чат-бот «Елена СКС» с 7 по 23 число каждого месяца.

Фотографии приборов учёта или уведомление о демонтаже/отказе использовать прибор учёта можно передать:

- через «Виртуальную приёмную» https://samcomsys.ru/messages/13020/ ;

- Почтой России по адресу: 443056, Самара, Луначарского, 56, сбытовое подразделение;

- электронной почтой info@samcomsys.ru;

- в любой центр обслуживания клиентов: ул. Луначарского, 56, пр. Металлургов, 56, ул. Советской Армии, 146, с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00 без перерыва; ул. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20, с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, пятница - с 08:00 до 16:00.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"