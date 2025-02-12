«РКС-Самара» начали подачу мягкой волжской воды в Куйбышевский и Волжский районы

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Сегодня, 12 февраля, утром на насосно-фильтровальной станции №3 начали процесс переключения схемы водоснабжения Куйбышевского и части Волжского районов (мкрн Южный город). Ранее вода подавалась из подземных источников, теперь — из Волги, благодаря новым водоводам, которые построили в конце 2024 года. Две трубы диаметром 1000 мм длиной по 6,1 км каждая проложены от Привокзальной отопительной котельной на ул. Горной до НФС-3 на Южном шоссе. В новые линии поступает мягкая вода, очищенная и подготовленная на станции районе ул. Советской Армии.

Проект осуществили благодаря концессионному соглашению и участию в федеральной программе «Чистая вода». Строительство велось по инвестпрограмме «РКС-Самара», стоимость объекта 2,5 млрд рублей на условиях софинансирования из бюджета ресурсной компании, а также городского, областного и федерального уровня.

Процесс переключения водоснабжения займёт некоторое время: утром на станции уже опорожнили резервуары чистой воды до необходимого минимума, и начали заполнять их новой водой. При этом нужно было соблюдать оптимальный режим, чтобы не допустить гидроудары.

Из-за смешения подземной и волжской воды вероятны небольшим перепады давления и временное изменение качества воды, незначительное количество взвеси, осадка и мутности. Чтобы минимизировать возможные особенности, специалисты в течение дня промывают уличные сети, спускают воду через пожарные гидранты.

Жителям рекомендуют:

- не оставлять без присмотра бытовую технику, для которой необходима подача воды, и минимизировать её использование;

- в случае изменения цветности или наличия примесей в воде минимизировать контакты с кожей и слизистыми оболочками.

- при желании можно дополнительно промыть свои сети, оставляя краны открытыми.

Планируется, что переключение займёт 1-2 дня. И уже к выходным водоснабжение Куйбышевского района и мкрн Южный город должно войти в штатный режим.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»