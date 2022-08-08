«РКС-Самара»: на Городских очистных канализационных сооружениях устанавливают аэраторы нового поколения

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На Городских очистных канализационных сооружениях продолжается реконструкция объектов очистки стоков. На очереди – пять аэротенков, которые по очереди опустошают, чистят и обновляют там аэраторы – специальные агрегаты в виде дисков, которые расположены на дне резервуара, где происходит биологическая очистка стоков. Аэраторы подают воздух, необходимый для жизни гидробионтов в активном иле.

В этом году специалисты «РКС-Самара» выбрали для установки оборудование азиатского производителя. Оно оказалось лучше по эксплуатационным характеристикам: специальный клапан не пропускает внутрь диска жидкость и посторонний мусор. Прежде при профилактических работах в аэротенках сотрудникам ГОКС приходилось чистить аэраторы вручную, освобождая мембраны от накопившегося мусора. Новые агрегаты позволят значительно сократить время на обслуживание аэрационного оборудования.

Обновление аэротенков – это часть большой реконструкции на ГОКС, которая началась в 2013 году, а сейчас продолжается по федеральной программе «Оздоровление Волги».

Фото: «РКС-Самара»