Резко похолодало: когда начнется отопительный сезон в Самаре

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Предварительные сроки подачи тепла в самарские дома уже обозначены. Но по традиции горячими батареи сначала станут в социальных учреждениях.

Планируется, что отопительный сезон начнётся в 20-х числах сентября.

Однако специалисты будут ориентироваться на погодные условия - батареи станут теплыми, когда среднесуточная температура воздуха составит +8 градусов и ниже в течение 5 суток подряд.



В администрации города отметили, что подготовка к зиме в областном центре идет постоянно. Специалисты следят абсолютно за всеми тепловыми перекладками, которых в этом году 20 - с учетом 12 участков, включенных в первоначальный план, а еще 8 дополнительных, сообщает sovainfo.ru.

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