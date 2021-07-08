Ремонтные работы по перекладке теплотрасс в Самаре продолжаются   

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Ремонтные работы на объектах теплоснабжения продолжаются, город активно готовится к будущему отопительному сезону. Текущие задачи и объемы работ на теплотрассах обсудили сегодня представители профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций в Департаменте городского хозяйства и экологии. Заседания штаба проходят еженедельно под непосредственным руководством Первого заместителя Главы Самары Владимира Василенко.

В текущем сезоне техническое перевооружение запланировано на 58 участках теплотрасс, из них в настоящее время 21 находятся в работе.

С начала июля бригады охватили работами еще 3 новых участка – по улице Некрасовской в границах улиц Самарской и Ленинской, на внутриквартальной территории по улице Бобруйской, а также по улице Карбышева (в районе ТК «Космопорт»).

Ряд объектов в данный момент находится в стадии завершения – среди них участок по улице Гагарина около дома №73, а также объект на проспекте Кирова в районе ул. Береговой. В скором времени на данных территориях службы начнут благоустройство после проведенных перекладок.

Среди особо важных тем, обсуждаемых на совещании – непрерывный контроль со стороны профильных ведомств над проведением работ. Это касается как реализации запланированных объемов, так и устранения аварийных ситуаций.

«Наша первоочередная задача – обеспечить горожанам социальное спокойствие. Что касается проведения аварийных работ с перекрытием движения - все должно быть сделано в максимально короткие сроки. Это касается, в первую очередь Волжского проспекта, где я дал поручение закончить работы до 13 июля. По улице Галактионовской, где также была повреждена канализационная линия – работы завершены ранее заявленных сроков, движение уже открыто», - подчеркнул Владимир Василенко.

Напомним, 8 июля по Волжскому проспекту на участке от ул. Осипенко до ул. Полевой бригады «РКС-Самара» ведут аварийно-восстановительные работы после прорыва на канализационной линии. Труба, на которой будут устранять повреждение, залегает на глубине 7 метров. Для производства работ должен быть подготовлен котлован большого диаметра, т.к. в указанном месте коллектор имеет изгиб. Часть работ по перекладке трубы будет производиться бестраншейным методом в обе стороны от котлована. Дополнительно будет смонтирован новый колодец.

Фото: администрация Самары