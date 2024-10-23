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Региональные эксперты обсудили преимущества перехода на оплату тепла по факту

23 октября 2024 15:21
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В рамках круглого стола отраслевые эксперты постарались определить положительные и отрицательные стороны двух схем оплаты за тепло.

Директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов принял участие в круглом столе издания «КоммерсантЪ – Волга» на тему «Переход на новую систему оплаты за отопление: 1/7 или 1/12?» В дискуссии также приняли участие руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских, представители Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, эксплуатирующих организаций региона. В рамках круглого стола отраслевые эксперты постарались определить положительные и отрицательные стороны двух схем оплаты за тепло.

Напомним, что законодательством РФ предусмотрены две схемы оплаты за отопление собственниками жилья в многоквартирных жилых домах – по 1/7 (по факту потребления) и по 1/12 (равными долями в течение года с последующей годовой корректировкой). На данный момент Самарская область - один из немногих регионов, в котором по умолчанию принята схема 1/12.

Участники круглого стола пришли к выводу, что установка общедомовых приборов учёта тепла, переход на оплату отопления по 1/7 и внедрение энергосберегающих технологий – важные элементы формирования культуры потребления тепловой энергии. Пока Самарская область не приняла решение по выбору схемы 1/7 в качестве приоритетной на законодательном уровне собственники жилья могут сделать это самостоятельно. Для этого жителям необходимо провести общее собрание дома, затем протокол собрания следует направить в энергетическую компанию. Изменение порядка оплаты будет вступать в силу со следующего отопительного сезона.

«Отопление - самая дорогая статья расходов за жилищно-коммунальные услуги. Не секрет, что для малоимущих граждан выбор схемы платежа по 1/12 является удобной рассрочкой. При этом собственники жилья не могут проанализировать свое потребление тепла и принять меры для снижения платы. При 1/7 в зимние месяцы начисления будут выше, но не стоит забывать о существующих мерах социальной поддержки жителей, которые в соответствии с законом позволят компенсировать большую часть расходов», - рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.

«Опыт соседних городов доказывает, что переход на оплату отопления по факту выгоден как жителям, так и поставщику тепла. Горожане получают возможность контролировать начисления и сокращать коммунальные платежи путём регулирования системы отопления и внедрения энергосберегающих мероприятий. В свою очередь, снижение потребления тепловой энергии позволяет энергетикам исключить избыточную выработку на объектах генерации», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

 

в.Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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