Рационализация стала традицией: сотрудники «РКС-Самара» знают больше 2000 способов, как улучшить работу предприятия

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2022 год был в «РКС-Самара» Годом качества: каждый сотрудник старался сделать свою работу лучше, больше и по-другому. Свои предложения работники вносили на суд комиссии, состоящей из специалистов различных направлений. Всего подготовили и зарегистрировали 2273 заявки - это больше, чем планировалось. Некоторые сотрудники вошли во вкус и оформили сразу несколько идей.

Предложения поступили по самым разным сферам: совершенствование и упрощение технологических процессов, ремонтных работ, документооборота, взаимодействия между подразделениями. Результат: экономия денег, времени и ресурсов для других важных работ, сокращение ремонтов, увеличение срока службы оборудования и техники. Бонусом идёт премия в размере 15% от суммы, которую удалось сэкономить для предприятия.

Экономический эффект и денежное поощрение играют не последнюю роль в программе по бережливому производству, но самое главное в этом - это мотивация постоянно искать что-то новое, более хорошее и эффективное в своей работе, что в итоге принесёт пользу деятельности всего предприятия.

Фото: «РКС-Самара»