Работами по перекладке самарских теплотрасс охвачены уже 16 объектов

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Подготовка Самары к будущему отопительному сезону проходит в штатном режиме. Работы организованы без выходных и находятся на постоянном контроле.

"30 июня мы выходим и на остальные объекты: это участки на проспекте Ленина/Осипенко, Первомайской/Полевой, квартал на Пензенской в границах Владимирской/Урицкого, перекресток Пензенской/Чернореченской, а также два объекта по улице Ново-Вокзальной", - сообщил Владимир Василенко.

Аналогичные работы в скором времени стартуют и вдоль стадиона «Динамо», а затем и на улице Некрасовской.

Параллельно с работами по модернизации теплосетей в районе проспекта Кирова, 59 будут выполнять ремонт газового трубопровода по улице Береговой, 9. После завершения работ будет уложен верхний слой покрытия проезжей части.

Вместе с тем, к зиме продолжают готовить и жилищный фонд города. По состоянию на 24 июня предусмотренные мероприятия завершены уже на треть – в 3419 домах.

Фото: администрация Самары