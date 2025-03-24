Прокуратура Промышленного района Самары обязала управляющую компанию «Газэнергомонтаж» устранить нарушения в тепловых узлах домов

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Специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в ходе постоянного мониторинга выявили ряд нарушений законодательства при управлении многоквартирными домами ООО «Газэнергомонтаж». Полный перечень замечаний к работе тепловых узлов в жилых зданиях Промышленного района Самары энергетики направили в прокуратуру. Надзорная проверка, проведённая ведомством, подтвердила неготовность обслуживающей организации обеспечивать горожанам комфортное и безопасное проживание в отопительный сезон.

Речь идёт о многоквартирных домах № 47, 49, 51 на улице 22 Партсъезда, № 54 на улице Средне-Садовой, а также № 74, 78 на ул. Ставропольской в областной столице. В частности, в данных зданиях отсутствуют регуляторы температуры горячего водоснабжения, предохранительные клапаны системы теплоснабжения, а также нет тепловой изоляции трубопроводов. Подобные нарушения представляют опасность жизни и здоровью жителей.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры потребовали от руководства ООО «Газэнергомонтаж» устранить выявленные нарушения, а также привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших подобную халатность. За неисполнение требований ведомства предусмотрены штрафы.

«Ежегодно энергокомпания направляет обслуживающим организациям список рекомендаций по подготовке жилого фонда к зиме. Выполнение технических мероприятий утверждено российским законодательством, и направлено на качественное и надёжное прохождение отопительного сезона», — отметил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.