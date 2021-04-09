Проект «ЕЭС-Гарант» позволил Жигулевску сэкономить более 20 млн рублей

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Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» подвел итоги первого года реализации энергосервисного контракта в городском округе Жигулевск. Общая экономия от внедрения энергосберегающих технологий уличного освещения, проведенного компанией, составила порядка 21 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в Жигулевске ООО «ЕЭС-Гарант» заменил устаревшую систему городского освещения в населенном пункте. 5 тысяч новых светодиодных светильников повысили уровень уличной освещенности в темное время суток, потребление муниципальным образованием электроэнергии уменьшилось более чем на 2,5 млн кВт.ч в год и бюджетные расходы снизились на 70% соответственно.

По условиям энергосервисного контракта все работы «ЕЭС-Гарант» выполнил за собственные средства, а оплата услуг компании производится из образовавшейся экономии в течение четырех лет. Аналогичные проекты были успешно реализованы в г.о. Октябрьск и с. Богатое Самарской области. Этот выгодный механизм при модернизации освещения в ближайшее время будет применен и в других городах региона.