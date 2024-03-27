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При поддержке «Т Плюс» прошел тест-драйв для абитуриентов СамГТУ

27 марта 2024 19:34
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Главным призом стало гарантированное бюджетное место на теплоэнергетическом факультете СамГТУ и трудоустройство в Самарский филиал ПАО «Т Плюс» после получения диплома о высшем образовании.

Самарский государственный технический университет при поддержке ПАО «Т Плюс» провел День открытых дверей для старшеклассников областной столицы.

Мероприятие прошло в формате «тест-драйв», который позволил будущим студентам познакомиться с вузом, будущими работодателями и показать свои знания. Старшеклассники, разделившись на команды, прошли увлекательный интерактивный квест, а тематический квиз познакомил будущих студентов с современными трендами энергетической отрасли.

Победителем тест-драйва был признан ученик МБОУ «Лицей Классический» Егор Шушунов. Главным призом стало гарантированное бюджетное место на теплоэнергетическом факультете СамГТУ и трудоустройство в Самарский филиал ПАО «Т Плюс» после получения диплома о высшем образовании.

 

Фото:   ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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