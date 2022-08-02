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Преподаватели СамГТУ проходят стажировку на объектах «Т Плюс»

2 августа 2022 17:25
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Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона.

На базе компании «Т Плюс» проходит стажировка преподавателей теплоэнергетического факультета (ТЭФ) Самарского государственного технического университета. Молодые преподаватели, среди которых как аспиранты, так и кандидаты наук, начали свою производственную стажировку с ознакомительной экскурсии на Самарскую ТЭЦ - крупнейший теплоисточник областной столицы. 

Вместе с представителем «Т Плюс» они посетили котлотурбинный цех и познакомились с основными этапами производства тепловой и электрической энергии на предприятии. Далее преподаватели СамГТУ детально изучат внутренние схемы станций и специфики работы оборудования котлотурбинного цеха с посещением других теплоисточников региона.

«Энергетика не стоит на месте – вводится в строй новое оборудование, выполняется автоматизация технологических процессов. Преподавателям профильных ВУЗов важно быть в курсе самых последних тенденций в отрасли, чтобы обеспечить высокий уровень подготовки будущих энергетиков, часть из которых, мы надеемся, начнут свою трудовую деятельность на объектах нашей энергокомпании», - отметил технический директор – главный инженер Самарской ТЭЦ Сергей Сабитов.

Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В этом учебном году свыше 50 студентов Самарского государственного технического университета прошли учебную практику на Самарской ТЭЦ. По ее результатам часть выпускников уже трудоустроились на энергообъекты «Т Плюс» в регионе.

Теги: Т ПЛЮС

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