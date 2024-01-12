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Представители ПАО «Т Плюс» приняли участие в Дне открытых дверей в филиале СамГТУ в Сызрани

12 января 2024 17:19
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Гостями мероприятия стали школьники выпускных классов и студенты колледжей.

Представители ПАО «Т Плюс» приняли участие в Дне открытых дверей в филиале Самарского государственного технического университета (СамГТУ) в Сызрани. Гостями мероприятия стали школьники выпускных классов и студенты колледжей.

Встреча прошла на кафедре «Электроэнергетика и электротехника». Энергетики поделились с ребятами своим профессиональным опытом и рассказали о карьерных возможностях на городских подразделениях компании – на Сызранской ТЭЦ и в Сызранских тепловых сетей. В частности, участники мероприятия узнали о различных совместных образовательных проектах, реализуемых «Т Плюс» и СамГТУ, среди которых «Школа молодого энергетика» (цикл профильных лекций для старшеклассников), «Энергия будущего» (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании), «Оплачиваемая практика» (занятость для школьников в летний период) и другие.

«Подобные встречи призваны познакомить старшеклассников и абитуриентов со спецификой работы в крупной межрегиональной энергокомпании, сориентировать их в части тенденций развития отрасли и профессиональных стандартов для будущих энергетиков», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

 

Теги: Сызрань Т ПЛЮС

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