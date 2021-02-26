Последствия снегопада в Самаре устраняют в усиленном режиме

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Последствия снегопада специалисты служб благоустройства устраняют в усиленном режиме. За минувшую ночь, пока осадки продолжались, для работ на улично-дорожной сети Самары задействовали 312 единиц техники и более сотни уборщиков для ручной расчистки. Сегодня, не снижая темпов работ, расчистку, вывоз снега и обработку противогололедными материалами продолжили – вывели 189 спецмашин, а количество дорожных рабочих увеличили до 261 человека.

Повышенное внимание уделяется участкам с подъездами к социальным и медицинским учреждениям, местам массового притяжения горожан и, конечно, улицам, обновленным по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Например, все это характерно для улицы Советской Армии, пролегающей через несколько внутригородских районов. Напомним, в прошлом дорожно-строительном сезоне объект привели в порядок большими «картами» в границах улиц Антонова-Овсеенко и Ново-Садовой.

Расчистку автодороги и прилегающих территорий активизировали еще ночью, в чем кураторы – специалисты контролирующего учреждения (МБУ «Дорожное хозяйство») убедились во время выездной проверки. В дневную смену сезонные работы по содержанию ведутся возле парка имени Ю. Гагарина, около Самарского государственного экономического университета. Для расширения проезжей части запустили автопоезд из дорожных комбинированных машин.

Собранный снег оперативно вывозят на спецполигоны (в Самаре их 9). Всего с дорог местного значения доставили уже почти 718 тысяч тонн снежных накоплений, что почти вдвое превышает показатель по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

За минувшие сутки участок улицы Советской Армии от улицы Стара -Загора до улицы Промышленности почти расчищен, а это - порядка пяти километров. Продолжаются комплексные мероприятия и на других отрезках.

Чтобы повысить эффективность уборки, дорожные службы просят горожан не бросать надолго личный транспорт на обочинах, переставлять его на уже расчищенные территории, где парковка разрешена, передает прексс-служба горадминистрации.