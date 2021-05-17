Последние неэкологичные угольные котельные в Самаре будут вскоре переведены на газ

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Инвестиционная программа ООО «СВГК», утвержденная правительством Самарской области на период до 2024 года, предусматривает выполнение значительного объема работ по техническому перевооружению сети газоснабжения в Самаре.

В частности, в конструктивном взаимодействии с администрацией города к концу 2022 года планируется закрыть последнюю муниципальную котельную, расположенную на 41 км. в Красноглинском районе города и до сих пор сжигающую каменный уголь. Потребители котельной будут переведены на газовое отопление. Также на газовое – поквартирное отопление при участии СВГК будут переведены жилые дома на ул. Авроры, которые пока все еще отапливаются от домовых угольных котельных. Новое газовое отопление будет гораздо экологичнее угольного.

В ближайших планах реализации инвестпрограммы также строительство газопровода к проектируемой котельной для жилого дома по Смышляевскому шоссе, 1. В сотрудничестве с администрацией городского округа Самара работы планируется завершить работы к началу отопительного сезона 2021-2022 гг.

В перечне ближайших по времени реализации планов инвестпрограммы СВГК предусмотрена перекладка газопровода низкого давления по ул. Подшипниковой и газопровода среднего давления от ГРП-81 до торгового центра «Апельсин». Эти работы будут синхронизированы с перекладкой газопровода среднего давления от 2-й просеки до улицы Шверника в рамках работ по освобождению территории в связи со строительством дорожной развязки на улице Советской Армии.

В следующем году в соответствии с инвестпрограммой СВГК будет газифицирован поселок Ясная Поляна в Красноглинском районе, а также несколько объектов в Кировском районе, поселке Зубчаниновка и по Смышляевскому шоссе. Начнутся и работы по газификации нескольких дачных массивов, смыкающихся с городской застройкой.

Фото: домсфишкой.рф