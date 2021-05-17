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Последние неэкологичные угольные котельные в Самаре будут вскоре переведены на газ

17 мая 2021 17:04
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В частности, к концу 2022 года планируется закрыть последнюю муниципальную котельную в Красноглинском районе города до сих пор сжигающую каменный уголь.

Инвестиционная программа ООО «СВГК», утвержденная правительством Самарской области на период до 2024 года, предусматривает выполнение значительного объема работ по техническому перевооружению сети газоснабжения в Самаре. 

В частности, в конструктивном взаимодействии с администрацией города к концу 2022 года планируется закрыть последнюю муниципальную котельную, расположенную на 41 км. в Красноглинском районе города и до сих пор сжигающую каменный уголь. Потребители котельной будут переведены на газовое отопление. Также на газовое – поквартирное отопление при участии СВГК будут переведены жилые дома на ул. Авроры, которые пока все еще отапливаются от домовых угольных котельных. Новое газовое отопление будет гораздо экологичнее угольного.

В ближайших планах реализации инвестпрограммы также строительство газопровода к проектируемой котельной для жилого дома по Смышляевскому шоссе, 1.   В сотрудничестве с администрацией городского округа Самара работы планируется завершить работы к началу отопительного сезона 2021-2022 гг.

В перечне ближайших по времени реализации планов инвестпрограммы СВГК предусмотрена перекладка газопровода низкого давления по ул. Подшипниковой и газопровода среднего давления от ГРП-81 до торгового центра «Апельсин». Эти работы будут синхронизированы с перекладкой газопровода среднего давления от 2-й просеки до улицы Шверника в рамках работ по освобождению территории в связи со строительством дорожной развязки на улице Советской Армии.

В следующем году в соответствии с инвестпрограммой СВГК будет газифицирован поселок Ясная Поляна в Красноглинском районе, а также несколько объектов в Кировском районе, поселке Зубчаниновка и по Смышляевскому шоссе. Начнутся и работы по газификации нескольких дачных массивов, смыкающихся с городской застройкой.

 

Фото:  домсфишкой.рф

 

 

 

Теги: газификация угольные котельные

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