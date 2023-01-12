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Почти 4 тысячи организаций Самарской области приняли участие в новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

12 января 2023 21:43
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В ближайшее время будут определены 50 победителей, которые получат призы от энергетиков.

В акции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Устрой себе каникулы!» - приняли участие почти 4 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В ближайшее время будут определены 50 победителей, которые получат призы от энергетиков.

Напомним, в декабре 2022 года впервые в Самарской области прошла акция «Устрой себе каникулы!» Для участия в ней клиентам энергокомпании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагалось до 31 декабря включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также являлось отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

«Этой акцией мы хотели бы поощрить тех наших клиентов, кто добросовестно выполняет свои обязательства перед поставщиком ресурсов и в полном объеме оплачивает потребление тепловой энергии. Победители получат призовое зачисление в размере 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

За новостями акции следите на официальном сайте.

 

Теги: Т ПЛЮС

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