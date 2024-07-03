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Организациям Самарской области необходимо проверить работоспособность приборов учета тепла

3 июля 2024 17:52
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Свыше 1,4 тысячи приборов учета тепла, принадлежащих организациям и предприятиям Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта.

Свыше 1,4 тысячи приборов учета тепла, принадлежащих организациям и предприятиям Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта. Пока этого не сделано, АО «ЭнергосбыТ Плюс» вынуждено выставлять счета на оплату ресурса не по показаниям, а исходя из тепловой нагрузки объекта или на основании утвержденного норматива потребления.

Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/. В числе основных причин - отсутствие акта периодической проверки узла учета специалистами «ЭнергосбыТ Плюс», техническая неисправность или окончание межповерочного интервала средств измерений.

«Работоспособный прибор учета – это первый шаг к экономному расходованию финансовых средств на оплату отопления и горячего водоснабжения. Поэтому каждому нашему клиенту из числа юридических лиц важно на постоянной основе отслеживать этот момент», - отметил технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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