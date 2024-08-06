Офис обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре на ул. Мориса Тореза, 101А прекращает работу

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В Самаре офис обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс», расположенный по адрес ул. Мориса Тореза, 101А, прекращает работу с 7 августа. Жители этого района теперь могут обратиться в ближайший офис обслуживания для физлиц на ул. Революционная, 101Б. Очный прием посетителей также организован по адресам: ул. Мирная, 162, ул. Льва Толстого, 134, ул. Демократическая, 37.

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приносит извинения за неудобства и напоминает, что значительную часть коммунальных вопросов можно решить дистанционно на официальном сайте компании и в мобильном приложении.