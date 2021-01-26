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Очистка кровель – основная задача коммунальных организаций на сегодняшний день. Немедленной уборки снежных шапок и ликвидации наледи, сосулек от управляющих организаций потребовал Первый заместитель Главы города Владимир Василенко, который сегодня провел совещание в Департаменте городского хозяйства и экологии. В зоне особого внимания находятся скатные кровли, особенно те, что обращены на пешеходные зоны и выходы из подъездов. Первый вице-мэр поручил управляющим организациям, своевременно не выполнившим работы по уборке кровель и козырьков подъездов, предоставить фотоотчет о работе над ошибками до конца текущего дня.

Не справившиеся с работами по содержанию вверенного жилого фонда организации и их руководство будут привлечены к административной ответственности. Информация в отношении таких компаний направляется в ГЖИ и Прокуратуру.

Напомним, что работа по избавлению от наледи и сосулек балконов и кондиционеров должна выполняться собственниками помещений. С теми владельцам квартир, которые забывают о своих обязанностях, многие управляющие компании проводят работу: размещают соответствующие объявления, обзванивают жильцов.

В Самаре на сегодняшний день свыше 7000 скатных кровель, из них более 80% приведены в порядок. Работа продолжается.

«В день вычищается по 250-260 кровель, бригады работают во всех районах города. Там, где существует опасность, участки огораживаются сигнальными лентами. Вот эту работу по объектам, представляющим опасность, должны сегодня – завтра завершить полностью», - проинформировал Владимир Василенко.

Там, где есть возможность счистить снег с крыши полностью, работу выполняют специально обученные специалисты, в том числе промышленные альпинисты, выходя на поверхность самой кровли. Там, где нет возможности зайти на крышу, уборка снега проводится по периметру здания с помощью специальной техники - автогидроподъемника.

Продолжается и расчистка дворов и выходов из подъездов. Сегодня специалисты МП «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» проверят работу организаций Кировского, Красноглинского, Куйбышевского и Промышленных районов. Вчера инспекторы оценивали эффективность деятельности коммунальных служб в центральных районах города.

Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатными кровлями, а также под балконами и кондиционерами, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать тот факт, что личный транспорт затрудняет работу коммунальных служб по очистке кровель.

Коммунальщики призывают горожан быть внимательными и по возможности не подходить близко к стенам зданий, не заходить за сигнальные ограждения вблизи кровель и обледеневших сточных труб, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации